Bignona : Le Projet « objectif 500 emplois »…une innovation qui fixe les jeunes

Assome Aminata Diatta, ministre du commerce et des petites et moyennes entreprises, avait lancé il y a un an un projet intitulé « objectif 500 » qui consiste à enrôler au moins 500 jeunes de la Casamance et d’ailleurs dans le monde de l’emploi.

Après son lancement, la mise en œuvre a démarré aussitôt par la formation des jeunes retenus. Il s’en est suivi un accompagnement matériel et technique dans les secteurs de choix des bénéficiaires. Il faut dire que beaucoup d’entre eux se sont engagés dans le secteur agricole.

Dans le département de Bignona, ceux qui ont accepté de se faire enrôler dans ce programme ne regrettent pas du tout, au contraire, ils se retrouvent dans ce projet et veulent aller de l’avant. En compagnie de l’équipe de suivi de ce projet, nous avons pu constater l’impact positif du programme notamment dans les villages de Baline, Kataba ou encore Médina Daffé.

Les jeunes ont repris confiance et ne considèrent plus le retour à la terre comme un échec dans leur vie. L’espoir est de retour et ils ne veulent plus s’arrêter car ils y trouvent leur compte car ils voient un avenir radieux devant eux à travers ce projet.

Voilà pourquoi ils demandent encore à Madame le Ministre Assome Diatta de les accompagner davantage mais ils invitent l’Etat à se saisir de cet acquis que vient de réussir Madame le Ministre pour apporter son soutien aux jeunes. En termes clairs, ils demandent à l’Etat notamment au Président de la République de renforcer les moyens à ce projet auquel les jeunes adhèrent déjà.

Il faut rappeler que, entre autres finalités, le projet « objectif 500 » vise à fixer les jeunes au terroir et de leur offrir l’opportunité de vivre décemment et lutter ainsi contre l’exode rural et l’émigration clandestine.

Cette volonté de madame le ministre Assome répond à une vision du chef de l’Etat matérialisée plus par le programme « kheuy ndaw yi » décliné par le Président de la République Macky Sall. Voilà pourquoi beaucoup de personnes estiment qu’à travers ce projet « objectif 500 », l’Etat peur dérouler

L.BADIANE pour xibaaru.sn