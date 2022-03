Bignona : Les missionnaires de Macky Sall réussissent un grand coup

La coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) de Bignona a perdu les élections territoriales du 23 Janvier dernier dans 16 des 19 communes en plus du conseil départemental. Une situation inconfortable pour le camp présidentiel. Mais cette défaite n’est pas seulement liée à la présence d’une force politique de l’opposition qui monte en puissance dans la région.

La débâcle de BBY est aussi liée à la division notée au sein des responsables de la majorité présidentielle. Il y a eu beaucoup de listes parallèles, dissidentes ou concurrentes, ce qui n’a pas pu arranger les choses et le résultat est connu de tous. Et pourtant, le cumul des voix obtenues par toutes les listes issues de BBY donne au camp présidentiel un score équivalent à 45%.

Le Président Macky Sall, Président de la coalition BBY veut alors mettre fin à ces oppositions au sein de sa coalition. Il a alors décidé d’envoyer des missions dans les départements pour travailler avec les responsables locaux afin de réunir sa famille en direction des législatives du 31 Juillet prochain. A Bignona, c’est le vice-président de l’Assemblée nationale Abdou Mbow qui a conduit la mission.

Après avoir écouté les responsables, Mbow et sa délégation ont réussi, avec un discours rassembleur, à faire bouger les lignes et les positions. Au terme de la rencontre, tous les responsables ont pris la résolution de continuer à travailler au sein de BBY. Ils ont fumé calumet de la paix devant les militants et s’engagent à travailler dans l’unité afin d’offrir au Président une majorité confortable à l’Assemblée nationale au soir du 31 Juillet 2022.

Le ministre Abdoulaye Badji et ses camarades de BBY du département de Bignona ne veulent plus perdre une seule élection à cause de la division. Mais cela, le ministre a toujours alerté sur les conséquences de la division. Aujourd’hui, tout le monde semble retenir la leçon et tous ne veulent plus commettre les mêmes erreurs.

Malgré les engagements des uns et des autres, Abdou Mbow a demandé à tous de faire attention à ceux qui ne vivent que de la division.

L. Badiane pour Xibaaru