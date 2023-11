Bignona : Les restes de deux enfants disparus retrouvés dans la brousse

Deux enfant, une fille et un garçon âgés respectivement d’environ 4 et 5 ans avaient été portés disparus il y a un peu plus d’un mois et demi dans le quartier de Tenghori transgambienne. La triste nouvelle est qu’ils ne sont pas en vie car, selon des sources concordantes, leurs restes ont été retrouvés ce lundi dans la forêt du même quartier par des jeunes qui ont alerté le chef de quartier puis la gendarmerie.

Ils ont été identifiés par leurs parents grâce à leurs habits. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de la mort de ces enfants

L.Badiane pour Xibaaru