Trois cents (300) conducteurs de moto taxi de la commune de Bignona sont désormais couverts par la couverture maladie universelle (CMU). Le maire de Bignona, Mamadou Lamine Keita en a décidé ainsi. Aujourd’hui, force est de reconnaitre que les motos taxi occupent une place importante dans l’environnement du transport public au Sénégal.

La ville de Bignona a été parmi les premières localités après Kaolack et Sédhiou à accueillir ce type de transport. Dès les premières années, le maire de Bignona les avait accompagnés avec une formation sur le code de la route, un don de gilets, des casques de protection et une enveloppe financière d’au moins un millions. Maintenant que le secteur reçoit de plus en plus de nouveaux arrivant, les accidents de la circulation impliquant des jakartas se produisent régulièrement.

Souvent en cas de blessure ou de maladie, le conducteur n’arrive pas à prendre en charge ses frais de soins médicaux. Et donc, à partir de ce moment, ils sont couverts par la CMU et pourront se soigner à moindre coût. Souvent les accidents se produisent par faute de maîtrise du code de la route par les conducteurs de moto. C’est pourquoi, le maire de Bignona a aussi décidé de leur offrir une formation de 15 jours qui aboutira à l’obtention du permis de conduire auto couvrant les deux roues.