Bignona : Mamina Kamara continue d’appuyer les communautés religieuses

En cette fin de carême pour les catholiques et le dernier virage du ramadan musulman, les chefs de ménages sont éprouvés et supportent difficilement les charges inhérentes à ces événements. Mais beaucoup de personnes dans le besoin ont été soulagées par le Secrétaire Général de l’ANACIM, ancien Président du conseil départemental de Bignona Mamina Kamara.

L’homme, connu pour son sens élevé du social avant, pendant et après son passage à la tête du conseil départemental n’a jamais dérogé à la règle et cette année encore il a étalé toute sa générosité en donnant sucre, dattes, nattes et bouilloires aux mosquées et à des personnes démunies du département de Bignona.

Il a fait de même pour la communauté catholique en donnant du sucre et des enveloppes pour aider les fidèles dans les charges durant ce week-end Saint.

Cet acte, qui n’est point une surprise pour ceux qui connaissent l’homme, raisonne partout dans le département accompagné de prières des bénéficiaires qui sont ainsi soulagés en ces moments difficiles de l’accomplissement de leur foi en Dieu

L.Badiane pour xibaaru