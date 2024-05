Bignona : Mamina Kamara finance la formation de plusieurs femmes

Désormais, les femmes du département de Bignona ont pris conscience qu’elles peuvent rester chez-elles et réussir leur vie. Pour cela, habitant dans cette partie du Sénégal, elles se sont lancées dans la promotion des produits locaux. Cependant, elles sont confrontées à un problème d’accompagnement. C’est pour cette raison que Mamina Kamara a toujours opté pour le soutien des femmes.

Ainsi, chaque fois que l’occasion se présente, il n’a jamais hésité à mettre les moyens qu’il faut pour les accompagner. Le dernier accompagnement c’est ces derniers jours et ce sont plusieurs femmes venues des contrées du département pour une formation en transformation des produits locaux. A la fin de l’atelier, les femmes sont désormais en mesure de fabriquer elles-mêmes de l’huile de massage, du lait de corps, du parfum, du savon de ménage et de toilette, de l’eau de javel ou encore du gel de douche, du champoing cheveux, des lave-mains et lave-vitre entre autres.

L’ancien Président du conseil départemental de Bignona veut ainsi renforcer le pouvoir économique des femmes pour les fixer dans leur terroir et éviter qu’elles continuent de quitter leurs localités pour aller dans les centres ville à la recherche du mieux-être. C’est aussi un moyen de lutte contre l’émigration irrégulière. Ce renforcement de la capacité de production des femmes consolide dans une certaine mesure les foyers et renforce le pouvoir des parents dans la prise en charge des besoins de leurs enfants et le financement de leurs études.

Les bénéficiaires ont remercié Mamina Kamara pour ce soutien constant et son dévouement constant pour améliorer le bien-être des communautés et s’engagent à mettre en œuvre les acquis de cette formation mais elles attendent aussi d’autres accompagnements notamment pour l’achat de matériel et des emballages.

L.Badiane pour Xibaaru