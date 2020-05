Bignona : Mamina Kamara sauve les agents de santé communautaires en payant leurs salaires

La pandémie du covid-19 a occasionné une baisse drastique de la fréquentation des populations au niveau des structures hospitalières. C’est le cas dans le département de Bignona où le centre de santé est déserté par les malades qui, par peur d’être soumis au test du coronavirus ou d’être contaminer pour d’autres, ne vont plus se faire consulter. La conséquence est que les recettes de la structure chutent. Et comme c’est avec les petits bénéfices que le centre de santé prend en charge la motivation et les salaires du personnel communautaire, ces derniers le comité de développement sanitaire éprouve d’énormes difficultés pour honorer sa facture envers ce personnel qui occupe presque les 2/3 des agents. Conséquence, ce personnel vit dans la précarité depuis deux mois. La structure n’avait rien dans ses caisses pour payer les salaires d’Avril. Sans solutions, les responsables du centre de santé ont démarré une série de plaidoyer auprès des autorités et c’est le Président du conseil départemental de Bignona qui a été le premier à réagir pour prendre en charge la totalité des salaires pour ce mois. L’ardoise est de 3 millions 315 francs CFA. La remise de l’enveloppe a eu lieu ce Lundi. Et c’est la délivrance chez ces responsables de famille qui n’avaient pas d’autres solutions en ces moments difficiles, il s’y ajoute le mois de ramadan pour les musulmans. Tous ont levé les mains au ciel pour dire MERCI à Mamina Kamara pour sa générosité et son sens de la solidarité et du partage connu de tous à Bignona et au-delà. Cependant, le personnel craint pour les mois à venir et interpelle les autorités afin qu’une solution durable soit trouvée.

L.BADIANE pour xibaaru.sn