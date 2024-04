Billets noirs saisis à Goudomp : Un colonel à la retraite soupçonne « des terroristes »

Les saisies de faux billets explosent depuis quelques années au Sénégal devenu, visiblement, la plaque tournante de ce trafic. Après une saisie de plus de 3 milliards de billets noirs à Thiès en début d’année (2024), une autre beaucoup plus importante estimée à 5 milliards de billets noirs a été opérée hier mardi 16 avril à Goudomp dans la région de Sédhiou, illustrant, si besoin en était, l’ampleur du phénomène.

Selon le Colonel de gendarmerie à la retraite, Sankoung Faty, ceux qui pensent que la présence des faux-monnayeurs arrêtés à Goudomp avec 5 milliards en billets noirs est liée à la campagne de vente de noix de cajou se trompent. A l’en croire, ces trafiquants ne sont pas au bas niveau de l’échelle de la criminalité. « Il s’agit d’une économie criminelle développée au Sénégal, qui constitue une base arrière des terroristes », analyse-t-il.

« Le Sénégal est entouré de pays instables qui font transiter leur économie via le Sénégal pour financer leurs activités de terreur. C’est pourquoi, diagnostique-t-il, les forces de défense et de sécurité, ayant compris le jeu, se sont formées, se sont équipées et se sont spécialisées pour contrer toutes les initiatives et stratégies de ces bandes qui évoluent aussi bien dans le faux monnayage, la cybercriminalité, le trafic de drogue et le trafic d’armes ».

Pour rappel, depuis 2019 avec l’affaire de l’ex-député Seydina Fall alias Bougazelli arrêté, placé en détention puis libéré au bout de 7 mois pour trafic présumé de faux-billets, le phénomène a pris des proportions galopantes.

Avec Seneweb