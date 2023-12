Birahim Camara : « Le peuple français n’est pas dupe face à la menace de ses intérêts »

Diverse dans son histoire, cosmopolite dans son identité et variée dans sa culture , Marianne qui restera plurielle dans son avenir, a rejeté le projet de loi sur l’immigration présenté par Gérald Moussa Darmanin.

Ce sont les partis de gauche, les associations, des intellectuels , les économistes et des humanistes au service droits de l’homme qui ont obtenu le rejet de ce rejet infligeant ainsi un mémorable camouflet au gouvernement Borne et à la toute relative majorité présidentielle très loin d’être la plus intelligente du monde.

L’électorat de l’extrême droite que le ministre de l’intérieur français voulait séduire l’a renvoyé à ses origines italo-arabes .

Comme David Tanguy et Rachida Dati rattrapés par le déni originel.

Gérald Moussa Darmanin, tout au long du voyage de ce funeste et abject projet xénophobe , a été manipulé par des politiques comme Gérard Larcher, Eric Ciotti , Nicolas Sarkozy qui savaient pertinemment que le peuple français respectueux de certaines valeurs ne le suivrait pas.

La double peine, la déchéance de nationalité, la suppression de l’aide médicale d’etat , la restriction des droits sociaux

( regroupement familial ) et des procédures administratives

( délivrance et renouvellement des titres de séjour et de résidence) etc… ont eu raison de la méconnaissance ou de l’ignorance des réalités du moment.

Par ailleurs l’économie française a plus que jamais besoin de bras valides pour faire tourner , entre autres , les secteurs sous tension comme le BTP et l’hôtellerie , qui , sans la main-d’œuvre étrangère ou immigrée , mettraient la clef sous la porte .

En effet , la décroissante natalité et le vieillissement de ĺa population menacent bien de secteurs de l’économie française malmenée par la situation au sahel très sensible aux conditions d’accueil de ses diasporas , les conséquences des guerres russo-ukrainienne et Israélo-palestinienne.

Le peuple français n’est pas dupe face à la menace de ses intérêts à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières. A travers ses élus de gauche et du centre , il a su se mobiliser contre les injustices que ce projet de loi allait générer mettant fin aux discours populistes des extrêmes .

Birahim Camara

Parti Socialiste