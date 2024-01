Birahim Seck dénonce les menaces contre le journaliste Babacar Fall

Sa chronique du mercredi 10 janvier dans laquelle il critique frontalement le président de la République, Macky Sall, a suscité une vive polémique et reste l’une des actualités les plus commentées sur la toile. Depuis la publication de son commentaire dans le journal de 12 heures d’hier sur Rfm, Babacar Fall ne cesse de recevoir des menaces et insultes à travers des appels et audios d’une virulence indescriptible.

Face à cet acharnement, Ibrahima Lissa Faye et Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil manifestent leur soutien à Babacar Fall. Le journaliste dit « ne pas comprendre cet acharnement sur quelqu’un qui a juste fait son travail ».

Birahim Seck exhorte quant à lui le journaliste de la Rfm à porter plainte.

« Monsieur Babacar Fall, vous avez tout notre soutien dans l’épreuve que vous traversez. Nous vous encourageons vivement à porter plainte devant le Procureur de la République. Les audios que nous avons entendus ne sauraient être impunis. Force à vous ».