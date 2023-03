Biram Faye tire sur la société civile succursale de Pastef

Non à cette société civile succursale de Pastef (Par Biram Faye)

« Il ne sert à rien donner des arguments de bonne foi à des gens de mauvaise foi ».

Comment peut-on dire que le Sénégal vit ses « heures les plus sombres » le jour où le Sénégal est proclamé par l’UEMOA comme la Première économie de la zone monétaire avec un taux de croissance à deux chiffres.

Comment peut-on parler des « heures les plus sombres » quand le Sénégal est le dernier ilot de paix et de stabilité dans une sous-région gangrénée par le terrorisme et le Djihadisme.

Les sénégalais apprécient de vivre dans un havre de paix et de stabilité de même que les étrangers qui vivent parmi nous. PASTEF étant dans une mauvaise posture, une certaine société civile dégénérée composée de politiciens en manque de légitimité et d’activistes rentiers de la tension prennent le relais.

Il est triste que la société civile qui a tant contribué à l’évolution et au renforcement de la Démocratie dans les années 1990 et 2000 en étant à équidistance pour être de bons médiateurs, souvent ait dégénéré au point d’être devenue une succursale de PASTEF. La société civile version Alioune Tine ne fait même plus semblant d’être neutre. Elle est devenue porte-parole de PASTEF.

Nul n’a jamais entendu cette société civile dénoncer ou condamner les excès de Sonko qui a menacé de mort le chef de l’Etat, insulté les magistrats et menacé les généraux. Les masques et les cagoules sont tombés, désormais nous apporterons une réponse politique à cette armée secrète de PASTEF qui sort du maquis.

Toute cette agitation médiatique a pour objectif de permettre à Sonko de soustraire à la loi. En voulant mettre leur gourou au-dessus des lois, cette société civile devient une menace pour l’Etat de Droit. L’Etat restera droit dans ses bottes.

Biram Faye, Task Force Républicaine APR