Birame Souleye Diop suspend toutes les activités minières autour du fleuve Falémé

À la suite d’une mission ministérielle menée par Birame Souleye Diop, Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, en collaboration avec ses homologues des Forces armées, de l’Environnement, du Travail et de l’Éducation nationale, le Conseil des ministres a approuvé un projet de décret visant à suspendre toute activité minière dans une zone sensible du fleuve Falémé. Cette décision s’inscrit dans un effort pour répondre aux préoccupations croissantes des populations locales face aux impacts néfastes de l’exploitation minière sur cet affluent crucial du fleuve Sénégal.

Le projet de décret, selon Senego qui donne l’information, propose de mettre en pause toutes les opérations minières ainsi que l’octroi de nouveaux titres miniers sur une bande de 500 mètres le long de la rive gauche du fleuve Falémé. Cette zone, déjà gravement touchée par des activités minières non réglementées, fait l’objet de nombreuses plaintes concernant les répercussions environnementales, sanitaires et sécuritaires. Ces exploitations sauvages, opérant souvent en dehors de tout cadre légal, ont conduit à une dégradation accélérée de l’écosystème local, menaçant la santé et la sécurité des communautés riveraines.

Ce décret vient en réponse aux directives du Président de la République, cherchant à protéger le patrimoine naturel tout en garantissant la sécurité et la stabilité sociale dans la région. Il s’inscrit également dans une stratégie plus large de l’État visant à renforcer les dispositifs de préservation de l’environnement et à promouvoir un développement local durable. La décision de suspendre temporairement ces activités permet d’éviter des dommages irréversibles, tout en laissant la porte ouverte à une réévaluation future des conditions d’exploitation dans cette zone sensible.

Ce moratoire temporaire est également aligné sur les exigences du règlement C/REG.17/07/23 concernant l’exploitation minière artisanale et à petite échelle, ainsi que sur les dispositions de la loi n° 2023-15 du 2 août 2023, qui établit des distances minimales pour l’exploitation minière à proximité des cours d’eau au Sénégal. Le but ultime de cette mesure est de concilier les nécessités économiques avec la protection des ressources naturelles, en assurant une gestion responsable et durable du fleuve Falémé.