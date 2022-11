Blessure de Sadio Mané : Vers un bras de fer entre le Sénégal et le Bayern

Il risque d’y avoir un bras de fer entre le Sénégal et la Bayern Munich sur le cas Sadio Mané. Lors de la présentation de la liste des 26 Lions devant aller à la Coupe du monde, Aliou Cissé avait annoncé le nom de l’attaquant sénégalais. Ce qui avait soulagé tout un peuple. Mais le club bavarois risque de gâcher la fête.

Julian Nagelsmann a tenu à prévenir le Sénégal sur la blessure de Sadio Mané à quelques jours du début de la coupe du Monde 2022 au Qatar. L’entraîneur du Bayern Munich, hier en conférence de presse d’avant match pour faire le point sur la situation du leader technique des Lions du Sénégal. « Nous ferons un autre contrôle dans 10 jours et nous verrons alors comment se passe sa récupération. Ensuite, nous prendrons d’autres décisions. Jouer rapidement après une blessure est toujours critique. Bien sûr, le Sénégal veut qu’il joue », avance-t-il au micro de Bein Sport.

« S’il a mal et qu’il ne peut pas jouer, il ne jouera pas. Même si la Fédération le voulait. Pour nous, c’est la même chose. Quand un joueur est blessé et ne peut pas jouer, il ne peut pas jouer. C’est comme ça. La santé passe avant le sport, c’est la chose la plus importante et ce n’est pas différent pour Sadio », rajoute l’entraineur.