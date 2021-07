Bocoum sur la rencontre Gbagbo-Ouattara : « Beaucoup de compatriotes ivoiriens se retourneront dans leur »

C’est fait ! Le Président Alassane Ouattara a reçu son prédécesseur, Laurent Gbagbo. Mais la rencontre entre les deux hommes continue d’alimenter les débats. Sur sa page Facebook, le leader du mouvement Agir, Thierno Bocoum, a réagi.

« La paix, quand on la perd, on court toujours la chercher. Le sourire, quand on l’empêche de s’exprimer on finit toujours par le forcer. Œuvrons pour la paix autant que nous pouvons. Arrêtons d’être irresponsables dans nos actes au point d’attenter à la vie et à la tranquillité de nos compatriotes. Beaucoup de compatriotes africains ivoiriens se retourneront dans leur tombe. Tout ça pour ça », écrit Thierno Bocoum sur le réseau social.