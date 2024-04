Bonne gouvernance : Les mesures phares annoncées par le président

Face à la Nation sénégalaise, en cette veille de la 64e célébration de la fête de l’indépendance, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé des mesures fortes pour lutter « sans répit » contre la corruption.

Ainsi, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites sera beaucoup plus ardente. La protection des lanceurs d’alertes sera aussi renforcée. Le président de la République a aussi annoncé une mesure « d’amnistie des prête-noms et leur intéressement sous condition d’auto-dénonciation ».

Toujours dans le cadre de la lutte contre la corruption, dorénavant, les rapports de l’IGE, de la Cour des comptes et de l’OFNAC seront publiés. « De même, l’exploitation de nos ressources naturelles, qui, selon la Constitution, appartiennent au peuple, retiendra particulièrement l’attention de mon gouvernement », a poursuivi le président Faye.

« Ainsi, en plus de la mise en ligne déjà effective des contrats miniers, pétroliers et gaziers sur le site de l’ITIE Sénégal, je ferai procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises extractives, conformément à la norme ITIE, à l’audit du secteur minier, gazier et pétrolier, et à une protection plus soutenue du contenu local au bénéfice du secteur privé national », a fait savoir le président Bassirou Diomaye Faye.