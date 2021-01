Bonne nouvelle…L’étudiant S.O.D évacué au CHU de Bordeaux

Ouf de soulagement ! L’étudiant Sadio Ousmane Diédhiou a été évacué en France. S.O.D est arrivé, hier matin à Bordeaux où il a été bien pris en charge. La révélation a été faite par le comité « HELP SOD » qui a organisé une conférence de presse pour faire le bilan financier des fonds qui ont été mobilisés. Il va faire ses soins au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bordeaux.

« Sadio Ousmane Diédhiou est bien arrivé en France avec son frère. Un accueil chaleureux lui a été réservé par le collectif des étudiants de Bordeaux et d’autres sénégalais. Son admission a été faite à l’hôpital. Il a été très bien reçu et a fait les examens pré-greffe. Il a, après rejoint, son appartement. Il est bien installé », a expliqué Dr Khadim Ngom, renseignant que Sadio est actuellement en isolement dans son appartement pour une semaine. C’est une mesure qui a été prise par l’Etat français à cause de la pandémie du coronavirus et elle est valable pour tous les visiteurs.