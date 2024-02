Boubacar Sèye sur le drame de Saint-Louis: « Il est urgent de redonner espoir à la jeunesse »

Une embarcation remplie de migrants clandestins a échoué au large de Saint-Louis hier mercredi. Le bilan fait état d’une vingtaine de morts et plusieurs blessés. Boubacar Sèye, président de l’ONG Horizons Sans Frontières a réagi suite à ce drame. Selon lui, les jeunes partent parce qu’ils n’ont plus d’espoir. M. Sèye demande à l’Etat de se pencher sur la problématique pour redonner de l’espoir à la jeunesse.

« Il faut que l’Etat du Sénégal prenne conscience de ce fléau qui endeuille le Sénégal. Nous sommes dans un scénario où la migration continue de dévoiler des aspects aux conséquences incalculables dans nos sociétés en situation de vulnérabilité chronique avec ces drames qui se répètent et qui se succèdent en méditerranée. Un drame qui doit interpeller l’Etat du Sénégal », a déclaré Boubacar Sèye lors d’une édition spéciale sur la RFM.

Dans son propos repris par Pressafrik, il ajoute : « Nous allons vers l’élection présidentielle et la jeunesse se tue dans la méditerranée. Cela doit nous interpeller. Comment aujourd’hui redonné de l’espoir à cette jeunesse qui se tue en méditerranée parce qu’il n’y a plus d’espoir. Malheureusement, rien n’a été fait et c’est pourquoi cet énième drame ne me surprend pas. Il nous faut vraiment nous pencher sur la problématique et avoir une relecture de la question » a-t-il martelé.

Pour le président de l’ONG Horizons Sans Frontières, il est « urgent de redonner espoir à cette couche de la population. Et, le premier pas vers la restauration de la confiance, c’est la préservation des ressources halieutiques ».