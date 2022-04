Bougane Guèye dément tout contact avec Adji Sarr

Bougane Guèye Dany a choisi YouTube pour réagir aux informations selon lesquelles il aurait mis à disposition son immeuble pour loger Adji Sarr, la dame qui accuse Ousmane Sonko de viol et menaces de mort. Il est même dit que le patron du groupe D-Media aurait rendu visite à plusieurs reprises à l’accusatrice du leader de Pastef et qu’il aurait entretenu avec elle des relations intimes. Il jure que toutes ces informations ne sont que calomnies, rapporte Seneweb.

«Mon immeuble à la Cité Keur Gorgui est un R+10. Ce sont des bureaux, il n’y a pas d’appartements, révèle-t-il. Les 9e et 10e (étages) forment un duplex, c’est ma femme qui y habite. Et puis quand on se cache, quand on cache quelqu’un, ce n’est pas l’endroit idéal pour le faire. Cet immeuble reçoit au moins 500 personnes par jour», dit-il. Bougane Guèye Dany jure qu’il ne connaît pas Adji Sarr. «Je ne connais pas quelqu’un proche d’elle, martèle le leader du mouvement Gueum Sa Bop. Je ne vois pas pourquoi mon nom doit être cité dans ce dossier jusqu’à ces calomnies, ces scènes pornographiques.»