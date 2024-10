Bougane Guèye : «Dictature en téléchargement avec le duo Diomaye-Sonko»

Suite aux convocations avec Cheikh Yerim Seck, Diegui Diop et Kader de Sen Tv, le président du mouvement Guem Sa Bop regrette : « c’est parce qu’ils s’opposent à Ousmane Sonko », a t-il laissé entendre. Selon Bougane Gueye Dany, on ne peut parler de liberté d’expression au Sénégal depuis l’arrivée de Sonko « au pouvoir » car, le constat est que l’expression ne garantit plus la liberté. « La justice ne doit pas être au service d’un parti politique ou d’un homme. Les menteurs sont libres mais ceux qui s’opposent, passent à la trappe » ajoute t-il craignant « une dictature en téléchargement avec le duo Diomaye-Sonko ».

Voici l’intégralité de sa publication :

Cheikh Yerim Seck, Diegui Diop et Kader de Sen Tv en «Prison» parce qu’ils s’opposent à Ousmane Sonko.

On nous parle de liberté d’expression au Sénégal, mais depuis l’arrivée de Sonko « au pouvoir », l’expression ne garantit plus la liberté.

La justice ne doit pas être au service d’un parti politique ou d’un homme. Les menteurs sont libres mais ceux qui s’opposent, passent à la trappe.

Dictature en téléchargement avec le duo Diomaye-Sonko.

Bougane Guéye Dany

Mouvement Gueum sa Bopp « les jambaars »