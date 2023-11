Bougane Guèye : «Je me battrai pour bouter hors du pouvoir le régime»

Bougane Guèye Dany du mouvement Gueum Sa Bop veut réellement en finir avec le régime du Président Macky Sall. Sans ambages, il a exprimé sa position. «Même s’il arrivait que je sois recalé par le parrainage, je me battrai pour bouter hors du pouvoir le régime en place. Que cela soit clair et net», a-t-il tonné. Toutefois, il s’est voulu très clair : «le parrainage ne peut pas nous inquiéter outre mesure. Nous avons un bon ancrage dans le pays et sommes fortement implantés dans tous les départements. Le dernier récapitulatif des différentes données fait état de plus de 600 mille parrains collectés», tient-il à préciser pour rassurer ses affidés.

«Bougane a grandi», a laissé entendre la tête de pont de Gueum Sa Bop. «Et c’est pourquoi je ne me laisserai plus divertir par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Pour ce qui est du parrainage, notre mouvement y travaille de manière très responsable et très professionnelle», a rassuré Bougane Guèye. «Je suis convaincu que la solution pour sortir le Sénégal de son mal-être réside en moi», soutient-il. «Je suis la solution. Et, c’est vous, le Peuple, détenteur de la souveraineté nationale, qui allez me porter au pouvoir pour être votre serviteur», lance-t-il.

«Servir le Sénégal et ses habitants demeure ma seule ambition et mon seul objectif. Dieu m’a doté de quoi vivre et bien vivre. Si je brigue la magistrature suprême, c’est pour seulement servir mon Peuple, rien d’autre. Le Sénégal a besoin de sortir de l’ornière. Le pays est aujourd’hui plongé dans un profond gouffre du fait d’hommes et de femmes inexperts, incompétents et voraces», poursuit M. Guèye dans Le Quotidien.

Doter le Sénégal d’une Justice qui va combattre l’injustice, telle est la volonté de Bougane Guèye Dany. En abordant la question de la pléthore de jeunes détenus dans les prisons de Tambacounda, il a indiqué qu’ils n’ont rien fait pour y être incarcérés. Raison pour laquelle il dit qu’une fois élu Président, il travaillera à doter le pays d’une «bonne Justice». «Une Justice qui va combattre l’injustice, d’où qu’elle vienne», promet-il. Avant d’ajouter : «Les populations sont fatiguées. Cependant, ce sont elles qui détiennent la clé de la solution en dégageant les tenants actuels du régime.»