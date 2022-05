Bougane Gueye perd un de ses fidèles lieutenants

Décidément, c’est la descente aux enfers pour le leader de Gueum Sa Bopp après l’étape des parrainages. Un des fidèles lieutenants de Bougane Gueye Dany vient de quitter le navire. En effet, Kalidou Niasse vient de démissionner de ses fonctions de mandataire national.

L’ancien maire a fait l’annonce à travers les réseaux sociaux. « Oui, je confirme avoir quitté Bougane et sa coalition. Bougane symbolise tout ce qui est abject, des politiciens », a -t-il écrit.

« Je continue mon chemin avec les valeurs qui me singularisent de certains. Je garde ma dignité, mon honneur est sauf. Merci à mes militants et sympathisants pour le soutien constant et la confiance. Prochainement, je reviendrai auprès de vous pour plus de détails sur les raisons de cette séparation » a ajouté l’ancien mandataire de Gueum Sa Bopp .