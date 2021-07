Bougane Gueye…l’opposant qui réduit Macky a sa plus simple expression

Les élections se préparent à pas de géant. Opposition et pouvoir sont en train d’affûter leurs armes avant 2022 et 2024. Pendant que le Président Macky Sall fait le tour du Sénégal pour conquérir le cœur du monde rural, un leader de l’opposition est sur ses traces. Bougane Gueye Dany risque de faire mal au Chef de l’Etat pour les prochaines joutes électorales. Le Président du mouvement « Gueum Sa Bopp » est en train de ratisser large avant la présidentielle. Il a damé le pion aux opposants de salon.

Bougane Gueye est aux trousses du président Macky Sall. Le PDG du groupe D-Média est en train de déconstruire tout ce que le Chef de l’Etat avait réussi à bâtir. Au moment où le locataire du Palais faisait sa tournée économique, il avait initié l’opération « Tibb Tank ». Ce pour lui signifier qu’il est sur ses traces pour conscientiser les populations et mettre au devant leurs difficultés, au lieu de les utiliser comme « bétail électoral ».

Bougane qui s’oppose d’une manière très intelligente, a réussi un coup de maitre à Koumpentoum, mercredi dernier. Le mouvement Gueum Sa Bopp a pêché dans les rangs de beaucoup de partis politiques. Il a, en effet, enregistré le ralliement de plusieurs responsables politiques issus de l’Alliance pour la République (APR), du Parti démocratique sénégalais (PDS), du Pastef, de l’Alliance des forces de progrès (AFP) et du parti Rewmi.

Ces ralliements à la cause du mouvement Gueum Sa Bopp ont été officialisés à travers une cérémonie à laquelle a assisté Bougane Gueye Dany. Ce dernier qui lorgne le fauteuil de Macky a souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents et rappelé les lignes directrices guidant son action qui se veut aux antipodes des pratiques politiques malsaines et courantes dans notre pays. En d’autres termes, il s’oppose de manière constructive contrairement à certains de ses pairs au sein de l’opposition. Et sa manière de lutter va payer aux prochaines élections.

Bougane change le visage de l’opposition

Le Président du mouvement « Gueum Sa Bopp » est en train de se positionner en leader d’une opposition constructive. Il occupe le terrain politique de manière stratégique sans tambour ni trompette. Il ne rate aucune occasion pour tirer sur le « Macky ». Contrairement à l’opposition virtuelle, Bougane est présent sur les fronts les plus reculés. Et les militants qui ont récemment rallié son mouvement, le prouvent à suffisance. Ce ralliement risque d’être un coup dur pour le chef de l’Etat au lendemain de sa tournée économique.

L’ère des opposants bourgeois est en train de prendre fin au Sénégal. Une nouvelle génération d’opposants s’impose comme étant l’alternative crédible. Ils poursuivent le président jusqu’à ses derniers retranchements pour le chasser du pouvoir en 2024. Bougane fait partie de cette génération. Et Macky Sall ferait une grave erreur s’il ignorait un tel adversaire qui prépare la bataille par sa présence dynamique sur le terrain.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru