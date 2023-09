Bounkiling : Il poignarde à mort son jeune frère

Mamadou Saliou Diallo a poignardé à mort son jeune frère, Seydou Diallo, lors d’une dispute familiale ce matin du mercredi 27 septembre au village de Faoune. Les faits ont commencé lorsque le jeune frère a tenté de calmer une dispute entre son aîné et leur mère.

Mamadou Saliou Diallo est connu pour être addict à la drogue et à l’alcool, selon Dakaractu. Ainsi, ce dernier avait l’habitude de menacer et d’intimider son frère et sa mère. Âgé de 17 ans, Seydou Diallo était un élève en classe de première au Lycée de Médina Wandifa.

Cette tragédie a plongé dans l’émoi et la consternation le département de Bounkiling et au-delà la région de Sédhiou. Alertée, la brigade de la gendarmerie est rapidement intervenue et a arrêté Mamadou Saliou Diallo. Il est actuellement en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie.