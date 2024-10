BRICS+…Adhésion de la Turquie et accueil de 5 pays entrants

À Kazan, en Russie, les dix membres des Brics + se rencontrent du 22 au 24 octobre. Outre les projets d’élargissement de l’organisation à la Turquie, les questions des institutions, de la paix et du multilatéralisme seront débattues.

Depuis le 1er janvier, Moscou s’est vu confier, en amont du sommet, la présidence des Brics +. Initialement, le Brésil devait être désigné, mais le pays organisant déjà le G20 du 18 au 19 novembre n’a pas souhaité se charger des deux rendez-vous. Le 16ème sommet du 22 au 24 octobre se tiendra à Kazan, capitale de la République du Tatarstan, le long de la Volga. Après le basculement important qui a eu lieu lors du sommet à Johannesburg en octobre 2023, la plupart des dirigeants seront présents pour cette première réunion à dix membres.

Les pays fondateurs (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) accueilleront les cinq nouveaux entrants (Arabie saoudite, Égypte, Émirats arabes unis, Éthiopie, Iran) et ont déjà acté « une pause concernant l’acceptation de membres supplémentaires », a prévenu le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov.

Chacun y trouve son propre intérêt. L’Égypte fait face à une pénurie de dollars pour financer ses importations. Une situation qui accroît son inflation. La possibilité d’importer du blé et d’autres produits des Brics + dans sa propre monnaie, ou celle des partenaires commerciaux, n’est pas pour rien dans sa décision de rejoindre le club des pays du Sud. Par ailleurs, Le Caire entend doper ses relations économiques avec Pékin.

L’Iran également entend tirer des bénéfices économiques de son adhésion. Pour viser une croissance de 8 % du PIB, le président Massoud Pezeshkian a estimé, le 1er septembre, avoir besoin de 100 milliards de dollars d’investissements directs étrangers.

La Turquie a officiellement déposé une demande d’adhésion aux Brics. Ankara tente de redessiner son rôle sur la scène internationale en diversifiant ses alliances. Le but est notamment d’être moins dépendant de l’Union européenne et des États-Unis. L’intérêt de la Turquie n’est pas nouveau, mais il est donc aujourd’hui officiel. Si sa demande est acceptée, Ankara serait le premier membre de l’Otan à intégrer les Brics à l’heure où ses relations avec les États-Unis et l’Union européenne sont de plus en plus tendues.

Le sommet des BRICS réunira deux douzaines de dirigeants mondiaux, dont le Chinois Xi Jinping, l’Indien Narendra Modi, le Turc Recep Tayyip Erdogan et l’Iranien Masoud Pezeshkian, à l’occasion du sommet des BRICS qui se tiendra à Kazan.

L’alliance, dont l’objectif déclaré est de faire contrepoids à l’ordre mondial dirigé par l’Occident, comprenait initialement le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, mais elle a commencé à s’étendre rapidement cette année.

L’Iran, l’Égypte, l’Éthiopie, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite l’ont rejointe en janvier ; la Turquie, l’Azerbaïdjan et la Malaisie ont officiellement posé leur candidature, et un certain nombre d’autres pays ont exprimé le souhait d’y adhérer.

Source Huma &

Africanews