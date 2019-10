Bureau de l’Assemblée : Des députés de Benno contestent les choix de Macky Sall

Certains députés de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) contestent vigoureusement les choix du président de la république après le renouvellement du bureau de l’Assemblée nationale. Ils lui reprochent de promouvoir des transhumants au détriment des militants de la première heure de l’Alliance pour la République (Apr).

Selon L’As, les députés ont failli s’opposer aux décisions du chef de l’État. Yaya Sow Député-maire de Ribot Escale, qui a boycotté l’élection des membres du nouveau bureau, a déversé sa bile : « Nous ne sommes pas contents des choix de Macky Sall et la manière dont il gère le parti. Il favorise des gens sans base politique et des transhumants en reléguant au second plan les responsables qui l’ont défendu et porté au pouvoir ».