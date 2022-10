Burkina Faso : voici le nouveau Premier ministre

La formation d’un gouvernement est imminente au Burkina Faso.Investi president de la Transition ce vendredi 21 octobre, le capitaine Ibrahim Traoré à nommé un Premier ministre en début de soirée. Le nouvel homme fort de Ouagadougou a porté son choix sur Me Apollinaire Jean Kyelem de Tembela pour diriger le premier gouvernement de la phase 2 de la transition au Burkina Faso.

L’avocat et président du Centre de recherches internationales et stratégiques (CRS), Me Apolinaire Joachim Kyelem de Tembela, 64 ans, a été nommé, vendredi 21 octobre 2022, Premier ministre, selon un décret signé par le capitaine Traoré.

Cette nomination intervient quelques heures seulement après la prestation de serment suivie de l’investiture du capitaine Ibrahim Traoré en qualité de président de la Transition, prévue pour prendre fin en juillet 2024.

Il devrait former dans les plus brefs délais un gouvernement, conformément à la vision du président Traoré qui insiste sur l’urgence de renverser la situation sécuritaire et humanitaire préoccupantes.

Source MSN