Burna Boy en colère contre les noirs qui sont…

Le message fort de Burna Boy sur la division observée parmi les Noirs…

Burna Boy a exprimé sa tristesse face à la division observée parmi les Noirs…

Dans un post qu’il a partagé sur ses Instastories ce dimanche matin, le chanteur a déclaré qu’il est assez triste qu’en 2023, certains Noirs préfèrent encore rester divisés et conquis.

La star de la musique nigériane et lauréate d’un Grammy Award, Burna Boy, a dénoncé la division entre les Noirs, déclarant que se rassembler comme un seul est la seule voie à suivre pour les Noirs.

Il a écrit: «C’est triste de voir qu’en 2023, il y a encore de tels Noirs qui préféreraient que nous restions divisés et conquis. c’est peut-être mon accent ou quelque chose comme ça mais je n’ai jamais dit que tu étais Africain et pas Américain. Je n’ai pas non plus dit que l’Afrique faisait partie du Ciel.

« Vous méritez toutes les terres et les réparations que vous voulez de l’Amérique et je suis à 100% en faveur de cela.

« Tout ce que j’ai jamais fait, c’est essayer de vous faire comprendre que vous avez aussi l’Afrique qui vous aime et je crois que se rassembler en tant que frères et sœurs est la seule voie à suivre pour les Noirs américains dans le monde.

« Vous travaillez contre le progrès de notre peuple dans le monde si votre objectif est de nous maintenir divisés. »

