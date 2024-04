Ça bouge chez Sonko…plusieurs conseils interministériels prévus

Ça commence à bouger. Le Premier ministre a vraiment du pain sur la planche. Ousmane Sonko va présider dans les prochains jours plusieurs Conseils interministériels. En conseil des ministres hier, Sonko a fait part au président de la République de la démarche d’élaboration du plan d’action du gouvernement.

Pour ce faire, chaque ministre devra lui soumettre sous huitaine un plan sectoriel. Il annonce la tenue d’un séminaire gouvernemental les 27 et 28 avril et des réunions interministérielles. Il s’agit de conseils interministériels consacrés à la préparation de la Tabaski 2024 ; à la campagne de production agricole 2024 ; à la préparation de l’hivernage ; à la préparation des examens et concours et une réunion interministérielle de suivi des engagements du gouvernement dans le cadre de la préparation du pèlerinage à la Mecque, édition 2024.