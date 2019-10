Ça chauffe en Egypte entre Salah et la fédé de foot

Les relations entre Mohamed Salah et son pays se tendent. Après la polémique de l’absence du vote de la fédération égyptienne « The Best », le joueur de Liverpool semble rancunier. Pour se faire pardonner, l’organisation a demandé à Ahmed Fathi de transmettre le capitanat à la star gauchère. Sauf que l’homme de 34 ans ne l’entend aucunement de cette oreille selon son agent.

La fédération égyptienne de football est en bien mauvaise posture. Elle est dans la tourmente après son absence de vote pour le Trophée « The Best » du meilleur joueur de l’année décernée par la FIFA. Les voix du sélectionneur de l’équipe nationale et son capitaine, n’ont pas été prises en compte. La raison reste floue. Entre erreur de la FIFA ou négligence de la fédération, la lumière n’a pas été faite sur cette affaire.

Reste que Mohamed Salah a gardé la dent dure contre ses dirigeants suite à cet imbroglio, venant en rajouter une couche dans un vase déjà bien rempli. La menace d’un retrait du numéro 10 de la sélection égyptienne a même secoué le pays.

« Fathi a été surpris de cette demande »

Depuis, la fédération fait tout pour réchauffer les relations avec son joueur phare. Au point de demander à Ahmed Fathi de lui donner le brassard. Le plan ne n’est pas passé comme prévu. « Fathi a été prié de donner le brassard de capitaine à Salah. Il a été surpris de cette demande. Si le capitanat lui ait retiré, il ne va plus poursuivre avec l’Égypte », confie Nader Shawki, agent de Fathi, au micro d’ON Sport.

Salah absent pour cause de blessure, le latéral portait d’ailleurs le brassard lors de la victoire un but à zéro entre les Egyptiens sur le Botswana le 14 octobre dernier. Par ailleurs, le meilleur buteur de l’histoire du pays, qui a marqué 41 buts en 67 sélections pour l’Egypte, a semblé rassurer les fans sur le fait qu’il continuera avec son équipe nationale avec une publication sur les réseaux sociaux malgré la polémique. « Peu importe comment ils essaieront de changer mon amour pour toi et ton peuple, ils ne le feront pas » a écrit l’idole sur Twitter.