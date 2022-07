Campagne-Législatives : Barth demande aux sénégalais de leur donner la majorité

En caravane dans les rues de la capitale avec les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, Barthélemy Dias, tête de liste de Dakar, a déclaré qu’ils ne veulent pas des députés mais la majorité. Laquelle majorité leur permettra non seulement de contrôler l’action gouvernementale, mais aussi de voter des lois allant dans le sens d’améliorer les dures conditions de vie des populations, rapporte Tribune.

« Nous ne voulons pas de députés. Ce que nous voulons, c’est que vous nous donniez la majorité qui est entre vos mains. Car, comme le dit l’adage « trop de pouvoir tue le pouvoir »». Tel était le message lancé par Barthélemy Dias, à Dakar. Selon la tête de liste de Yewwi-Wallu à Dakar, «il y a certains à qui on ne doit pas donner trop de pouvoir et Macky Sall en fait partie : que ça lui plaise ou pas, il devra partir en 2024», a-t-il prédit.

Avant d’ajouter : «Mais d’ici là, ce qu’on vous demande c’est de lui laisser la moitié de son pouvoir et de nous confier l’Assemblée nationale pour que nous puissions vous y représenter. Et la première loi que nous comptons faire voter sera celle de la baisse des prix des denrées. Parce que si la vie est aussi chère aujourd’hui, c’est à cause du train de vie extravagant de Macky Sall et son clan. Vouloir se payer son avion, avoir un gouvernement de 80 ministres, 200 ambassades, 300 agences etc. il devra chercher où aller, car nous n’accepterons plus qu’il pioche dans nos poches pour entretenir son train de vie princier», dit-il.