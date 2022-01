Can 2021…Les grandes stars africaines au Cameroun

La CAN 2021 va bel et bien débuter dimanche en dépit de toutes les incertitudes et en présence de quasiment toutes les stars africaines évoluant dans les plus grandes ligues du monde.

A l’exception du Marocain Karim Ziyech, laissé en rade par le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Vahid Halilodzic, et du Nigérian Victor Oshimen (blessé), les stars africaines ont tous répondu présent et fouleront les pelouses camerounaises pour cette 33-ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Il y aura bien sûr les stars africaines de la Premier League, l’Egyptien Mohamed Salah et son coéquipier Sadio Mané de Liverpool, mais aussi l’Algérien Riyad Mahrez ainsi que le gardien sénégalais Edouard Mendy.

Vainqueur de la Ligue des champions et de la SuperCoupe européenne, Mendy fait partie des plus grands spécialistes de ce poste.

Les représentants africains en Italie ne seront pas en reste, avec notamment le Sénégalais Kalidou Koulibaly (Naples) et le milieu de terrain ivoirien du Milan AC, Franck Kessié, visé par les plus grands clubs européens. Sans compter l’Algérien Ismail Bennacer (AC Milan), meilleur joueur de la précédente édition.

S’il n’a pas encore le palmarès des joueurs de Liverpool et de Manchester City, l’Ivoirien Sébastien Haller avec ses 10 buts marqués lors de la phase de poules de la Ligue des champions sous les couleurs de l’Ajax d’Amsterdam (élite des Pays-Bas), va attirer forcément les regards.

Parmi les stars africaines de la Ligue 1 française, championnat qui fournit le plus grand nombre de joueurs à cette CAN, on peut citer les Parisiens Achraf Hakimi (Maroc) et Idrissa Gana Guèye (Sénégal), ainsi que le Camerounais Toko Ekambi (Lyon).

Il y a enfin les jeunes pousses, comme le Sénégalais Pape Matar Sarr, qui va quitter en