CAN 2023 : un artiste ivoirien déçu par la cérémonie d’ouverture

La Coupe d’Afrique des Nations de Football (CAN) 2023 a été lancée hier samedi en terre ivoirienne.

Le rendez-vous du football africain regroupe 24 nations durant un mois. Cependant, l’artiste Tiesco Le Sultan n’a pas aimé la cérémonie d’ouverture qui selon lui a manqué de chaleur .

« Félicitations à mes éléphants pour cette belle victoire. Cependant la cérémonie d’ouverture a manqué de chaleur et de rêve, comparé à la précédente CAN au Cameroun. Je m’attendais à beaucoup mieux du comité d’organisation et trop de place vide dans le stade pour un match d’ouverture. Heureusement qu’on a gagné et j’espère que ça va continuer comme ça. »

Un match d’ouverture marqué par une belle victoire des éléphants de la Côte d’Ivoire face à la Guinée-Bissau.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn