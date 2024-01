CAN 2023 : Eliminé par la Mauritanie…Belmadi accuse la VAR

Pour la deuxième édition consécutive, l’Algérie est éliminée dès la phase de poule de la CAN en terminant à la dernière place. L’Algérie a été battue 1-0 par la Mauritanie qui s’est elle qualifiée pour les huitièmes. Depuis leur victoire en finale de la CAN 2019, les Algériens n’ont plus gagné la moindre rencontre dans la compétition. Face à la presse, Djamel Belmadi a assumé la responsabilité de cet échec, mais a pointé du doigt l’arbitrage et les nombreux penaltys non sifflés en sa faveur.

« C’est sûr et certain que de notre côté la VAR n’a pas fonctionné », a déclaré le sélectionneur algérien. Face à la Mauritanie hier, il y a eu deux actions litigieuses dans la surface des Mourabitounes, mais l’arbitre central a consulté sur son micro l’arbitre VAR qui, lui, a décidé qu’il n’y avait pas matière à siffler penalty.

Djamel Belmadi a également parlé du manque d’efficacité de son équipe. « On doit être plus tueurs, on trouve le poteau, on n’arrive jamais à faire le break, on n’a jamais été tranquille. On a manqué d’efficacité. Il faudra voir notre possession de balle, toutes les statistiques (…) Ça n’a pas fonctionné comme je le voulais. J’assume complètement », a ajouté le sélectionneur.