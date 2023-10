CAN 2023 : Le groupe C est le plus difficile, selon le coach de la Gambie

Le Sénégal partage la même poule que son voisin Gambien. Un derby qui commence à occuper les débats des sportifs des deux pays.

Selon le sélectionneur des scorpions, » le Sénégal est un géant du football africain. On a vu lors de la Coupe du monde. Le Sénégal a beaucoup de qualités. C’est l’un des meilleurs en Afrique. Il est le favori au titre. On est là pour la deuxième fois « .

Tom Saintfiet ajoute que « le groupe C est le plus difficile parce qu’on va jouer contre le Sénégal champion d’Afrique, le Cameroun demi finaliste de la dernière CAN et la Guinée. C’est le seul groupe où il y a quatre équipes qui ont joué le second tour de la dernière Coupe d’Afrique « .

Le coach de la Gambie de poursuivre : « c’est le groupe le plus difficile mai pour nous, l’avantage est qu’on n’est pas les favoris. Le Sénégal et le Cameroun sont des grandes nations dans notre groupe, et la Guinée est une équipe très forte. On va se préparer et j’espère qu’on fera une nouvelle surprise, ajoute Tom Saintfiet.

« C’est fantastique pour un petit pays comme la Gambie d’être qualifié deux fois de suite à la CAN. On est fier de l’avoir fait. Nous sommes des athlètes qui veulent gagner. On veut rester le plus longtemps possible à ce niveau. On a moins de chances sur le papier pour se qualifier au deuxième tour. Mais tout le monde pensait qu’on avait pas de chance avant la dernière CAN », poursuit-il.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn