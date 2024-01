CAN 2023 : Le programme de ce samedi 27 janvier

Les huitièmes de finale de la CAN 2023 débutent ce samedi 27 janvier avec notamment le choc entre le Nigéria et le Cameroun. Découvrez le programme complet du jour de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

CAN 2023 : LE PROGRAMME DU JOUR (27 JANVIER 2024)

La rencontre entre l’Angola et la Namibie ouvrira la journée. Sérieuse en phase de poules, l’Angola a terminé devant le Burkina Faso dans le groupe D avec 7 points. Les Palancas Negras retrouvent la phase à élimination directe de la CAN pour la première fois depuis 2010 et ont de sérieuses chances de se qualifier pour les quarts de finale face à un adversaire plus faible.

Vainqueur de la Tunisie lors de son premier match, la Namibie a remporté le tout premier match de la CAN de son histoire. Cette victoire de prestige a permis aux Brave Warriors de se qualifier pour le tour suivant pour la première fois de leur histoire également.

L’autre rencontre du jour opposera le Nigéria au Cameroun pour le premier grand choc de ces huitièmes de finale de la CAN 2024. Le Nigéria a réalisé une phase de poules sérieuses en terminant deuxième de la poule A. Le Cameroun n’a lui pas convaincu en phase de poules en terminant seulement troisième de la poule C.

Toko Ekambi et ses coéquipiers ne sont pas passés loin de l’élimination et ont dû attendre un but de Christopher Wooh dans le temps additionnel lors du dernier match pour se qualifier.

Samedi 27 janvier 2024

18h00 : Angola vs Namibie

21h00 : Nigeria vs Cameroun

Source WS