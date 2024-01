CAN 2023 : L’Égypte arrache le nul face au Ghana (2-2), mais perd Mohamed Salah

Égypte 2-2 Ghana

Buts : Marmoush (69e) et Trezeguet (74e) pour les Pharaons // Kudus (45e+3 et 71e) pour les Black Stars

Le ciel est-il tombé sur la tête desPharaons ?

Dos au mur, l’Égypte et le Ghana se sont d’abord profondément ennuyés, avant une deuxième période spectaculaire. Personne n’est plus avancé pour autant (2-2).

Entre deux formations en quête de rachat après une entrée en lice ratée, le premier acte est longtemps d’un ennui terrible, avec une pauvre tentative sans danger de chaque côté. Et puis, tout bascule d’un coup : Mohamed Salah sort sur blessure et sur l’action qui suit, Mohammed Kudus glace encore un peu plus toute l’Égypte d’une frappe limpide de l’entrée de la surface (0-1, 45e+3).

Et comme rien ne va pour les Pharaons, le but de Mohamed Abdel Monem est refusé pour un court hors-jeu (51e). L’Égypte va un peu mieux et Omar Marmoush profite d’une erreur défensive pour égaliser (1-1, 69e). Le coup d’envoi d’une fin de match complètement folle. Kudus redonne l’avantage aux Black Stars dans la foulée à la suite d’une touche (1-2, 71e), avant que l’entrant Mahmoud Trezeguet ne fasse à son tour parler la poudre (2-2, 74e). Les deux équipes se livrent enfin pour essayer de l’emporter, en vain.

La dernière journée de cette poule B promet déjà de grands éclats. En espérant que Mohamed Salah soit sur pied.

Egypte (4-2-3-1)

El Shenawy – Kamal, Hegazy, Abdel Monem, Hamdy – Fathi, Elneny (Trezeguet, 68e) – Salah (Fathi, 45e+2), Marmoush (Attia, 90e), Ashour – Mohamed. Sélectionneur : Rui Vitória.

Ghana (4-2-3-1)

Ofori – Odoi, Djiku, Salisu, Mensah – Ashimeru (Baba, 62e), Abdul Samed (Paintsil, 89e) – Williams (Bukari, 73e) (Owusu, 89e), Kudus, J. Ayew – Semenyo. Sélectionneur : Chris Hughton.

Source So foot