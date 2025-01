CAN 2025 : Pape Thiaw confiant malgré les gros défis

Lors d’une déclaration effectuée à Rabat après le tirage au sort des groupes de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a reconnu que la tâche ne sera pas aisée pour les Lions du football. Cette compétition, prévue au Maroc à partir de décembre 2025, réunira des équipes ayant toutes prouvé leur potentiel. « Ce ne sera pas facile du tout. Ce sont toutes des équipes qui ont fait leurs preuves pour être présentes ici […] mais on est le Sénégal et on fera tout pour être au rendez-vous », a souligné Pape Thiaw.

Le groupe D, où a été placé le Sénégal, comprend la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana. L’entraîneur, qui a mené les Lions locaux à la victoire lors du CHAN 2023, a clairement affirmé que l’ambition du Sénégal est de décrocher un deuxième titre continental lors de la CAN qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Thiaw a exprimé sa détermination en ces termes : « On l’a montré, et quand on est classé deuxième en Afrique et 17e au niveau mondial, on doit toujours viser le Graal dans chaque compétition. »

Pape Thiaw et son équipe ont donc déjà les yeux rivés sur le trophée, préparant leur stratégie pour aborder chaque match avec le sérieux nécessaire afin de placer le Sénégal au sommet du football africain. Ce constat a été rapporté par notre confrère de l’APS.