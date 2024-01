CAN-Cameroun : Ça ne sent pas bon pour Vincent Aboubakar

La situation de Vincent Aboubakar au sein de la sélection camerounaise suscite de vives inquiétudes. Après des rumeurs de forfait rapidement démenties par la Fécafoot, la condition physique de l’attaquant du Besiktas reste préoccupante.

La Fécafoot avait initialement minimisé les faits en parlant de «lésion sans gravité», assurant que sa préparation se poursuivait normalement.

Or, de récentes observations du journaliste Lee-Roy Kabeya évoquent une réalité plus alarmante, soulignant les difficultés de l’attaquant à se déplacer aisément et mentionnant une absence estimée «à trois semaines». Une telle durée d’indisponibilité confirme ce que les médias ont annoncé vendredi dernier. En clair, le meilleur buteur de la précédente Can est bel et bien forfait pour le reste de la compétition. Même si la Fédération soutient le contraire.

Déjà mal en point après un départ poussif marqué par un nul contre la Guinée, le Came­roun pourrait être très affecté par un forfait de son leader d’attaque pour cette 34e édition. Le Peuple camerounais croise les doigts dans l’espoir de récupérer sa star.