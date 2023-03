Candidat à la présidentielle…Me Moussa Diop attaque Macky Sall

Président de la Coalition And Gor Yi Jotna, Me Moussa Diop a annoncé sa candidature pour la prochaine élection présidentielle de février 2024. L’ancien patron de Dakar Dem Dikk a l’ambition de restaurer l’autorité de l’Etat, d’engager la réforme en profondeur concernant les institutions de la République, mettre sur pied une véritable politique pour la jeunesse, une forte transparence dans la gestion des deniers publics. Non sans oublier, entre autres, l’accès universel et gratuit à l’eau, une équité territoriale. Lors de sa prise de parole, hier, il a attaqué le président Macky Sall.

« Notre Sénégal va mal parce que la parole publique n’a plus d’importance pour des autorités. Pour rappel en 2012 nous nous sommes battus contre un 3e mandat, ramenant le président Wade à la raison. Des personnes en ont perdu la vie alors que c’était évitable. Mais, il faudra quand même qu’on privilégie ce que nous avons le plus précieux c’est-à-dire le Sénégal », dit-il. Avant d’expliquer : « Nous nous sommes battus ensemble avec le président Macky Sall pour que l’histoire des troisièmes mandats soit une histoire révolue au Sénégal. Un référendum a été fait et ce référendum n’a pas touché le troisième mandat. Je défie tous les juristes de la mouvance présidentielle. Le référendum a touché la durée du mandat quittant le septennat au quinquennat bloqué. Alors ce qui n’a jamais été touché comment ça a pu être changé ? »

« On nous parle d’une décision du conseil constitutionnel de 2016. Cette décision là, j’invite les journaliste à organiser un débat entre moi et 5 juristes de la mouvance présidentielle. Vous ne verrez jamais dans cette décision le mot nombre de mandat. On y parle de la réduction du mandat. Monsieur le président de la République vous avez prêté serment sur un texte qui prévoit 7 ans. Le serment étant plus fort que la promesse vous ne pouvez pas (…). Il faut qu’on ait le respect de la parole publique donnée. Je sais que le pouvoir rend fou si vous ne faites pas attention », rajoute-t-il.