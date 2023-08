Candidat Benno : Un conseiller spécial de Macky choisit Amadou Ba

Oumar Sow, responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR) à Yeumbeul a fait choix. Dans un poste sur sa page Facebook, le conseiller spécial du Président Macky Sall a choisi Amadou Ba comme candidat devant représenté la coalition Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024.

Voici l’intégralité de son post :

Qui me connait sait que je suis un homme avec des convictions et des positions claires. Macky SALL est mon seul et unique leader, et il le sera à jamais. Il n’est pas candidat, j’ai donc choisi mon candidat. Un choix avec des valeurs, une personnalité, un savoir-faire qu’il a démontré à tous les niveaux au service du Sénégal.

J’ai choisi un patriote reconnu pour son humanisme et son charisme.

J’ai choisi un candidat en qui je vois toutes les qualités et la conduite de mon leader PrMS.

J’ai choisi Amadou Ba.

Je ne suis pas comme certains qui adoptent une conduite hypocrite ou la politique du jeu au hasard. J’assume ma position.

A ceux qui s’offusquent de mes déclarations ou qui se mettent dans la médisance pensant être crédibles, vous avez décidé de garder un silence hypocrite en disant que vous soutiendrez le candidat que le président Macky SALL choisira.

Pourquoi alors ces descentes nocturnes chez certains candidats à la candidature pour marchander votre soutien et tenter par tous les moyens de soutirer de l’argent à ces derniers?

Heureusement, mon éducation et mon expérience politique font la différence. Je ne serai jamais comme vous. J’ai énormément de respect pour mes amis et camarades de parti dont certains ont exprimé l’intérêt d’être candidat.

J’ai toujours été un militant discipliné à l’écoute des choix et décisions de mon leader. Je rappelle que lors des élections locales à Yeumbeul Sud, j’avais les possibilités et la force pour imposer une liste parallèle. Mais j’ai préféré suivre le choix de mon leader. Beaucoup d’autres événements sont passés par là, mais je suis resté sur ma position.

Aujourd’hui je reprends les mots du Président Macky Sall « Notre choix sera dans l’intérêt du Sénégal qui est au dessus de tous ».

Je suis très loyal et je le resterai et mon leader le sais, c’est le plus important. Je reste indépendant et libre.