Choix du Candidat de Benno…Samuel Sarr trouve la bonne formule pour Macky

Et si Macky SALL faisait du parrainage, des primaires pour choisir le futur candidat…Par Samuel A.SARR

D’abord, commençons par accepter la pertinence de la démarche du Chef de l’Etat Macky SALL qui s’était abstenu de déclarer sa non candidature très tôt. Il a su faire face à toute sorte de pression pour éviter de parler de sa candidature, avant l’heure.

Aujourd’hui, la chienlit au sein de son parti l’Apr, confirme que sa réticence depuis sa réélection, à annoncer son retrait en 2024, était une option politique juste et justifiée . Car, il est évident que s’il avait renoncé à se représenter dès 2019, son parti allait imploser comme c’est le cas aujourd’hui. Macky SALL avait vu venir cette tempête politique qui secoue son parti.

Ces nombreux candidats qui théâtralisent une compétition aussi sérieuse que l’élection présidentielle, semblent défier l’autorité politique du président de l’Apr. Ces candidats ont pourtant toujours caché leur désir d’occuper le fauteuil du leader Macky SALL qu’ils semblaient pourtant obéir avec docilité. Ces candidats de l’Apr oublient qu’ils sont tous nommés par Décret Présidentiel. Ces candidats de l’Apr oublient aussi qu’il ne manque pas de leaders politiques au sein de Benno et dans la mouvance présidentielle expérimentés, compétents et capables de porter la candidature de Benno. Mais, par discipline et par respect au président Macky SALL, les alliés ont préféré taire leur ambition pour se ranger derrière celui qui sera investi de sa confiance. Aucun candidat déclaré de l’Apr n’est plus méritant que tous ces leaders alliés du président de la République, qui gardent sagement le silence.

Face à cette situation de désordre et de désobéissance, le président de l’Apr devrait tout simplement laisser chaque candidat issu de son parti, prendre sa responsabilité et emprunter le chemin de son destin. Dans la mesure où, même le choix d’un candidat de sa part, renforcerait la division déjà affirmée au sein de son propre parti. On verrait mal alors, ces candidats «aperistes » déclarés, accepter de se ranger derrière le candidat désigné par le président de la République. Donc, on risque d’assister à une pléthore de candidats au sein de l’Apr d’abord et dans la mouvance probablement. Ainsi, après avoir traverser l’obstacle du parrainage, Benno risque de se retrouver avec pas moins de 06 candidats déclarés.

Maintenant, pour mettre tout le monde à l’aise, le président Macky SALL devrait laisser les parrainages dicter la conduite à tenir. Ainsi, les parrainages pourraient être une sorte de primaire pour les candidats de l’Apr. Celui qui réussira à passer l’étape des parrainages avec les meilleurs scores, sera investi. Il est évident que le filtre du parrainage pourrait éviter d’accuser le président Macky SALL de favoritisme.

Pour le moment, le premier Ministre Amadou Ba semble être le meilleur profil en terme de popularité au sein de l’opinion publique. Le président Macky SALL qui a fait des sondages, des outils dans sa gouvernance, sera convaincu par la présomption positive très sérieuse dont bénéficie son premier Ministre. Mais, allons vers le parrainage citoyen pour départager les candidats de Benno.

Samuel A.SARR

Ancien Ministre d’état

Président du Libéralisme Social Sénégalais (LSS)