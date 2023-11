Candidature de Bassirou Diomaye : L’ex Pastef enregistre sa première démission

LETTRE DÉMISSION À PASTEF

À l’attention de la direction du Parti Pastef,

Par la présente, je souhaite exprimer ma profonde déception et annoncer ma démission du Parti Pastef. Cette décision est motivée par le choix de nommer Bassirou Diomaye en tant que candidat pour les prochaines élections, au lieu de Ousmane Sonko, en qui je crois fermement.

J’ai toujours été un fervent supporter de M. Sonko, convaincu de sa vision et de sa capacité à apporter un changement positif.

Cette énième forfaiture m’apparaît non seulement comme une trahison de ses idéaux, mais aussi comme une trahison envers ceux, comme moi, qui ont soutenu le parti en raison de sa présence et de ses principes.

Je ressens une immense déception face à ce que je perçois comme un écart par rapport aux valeurs et aux engagements qui ont été la pierre angulaire de notre mouvement. Il est devenu évident pour moi que le chemin que le parti a choisi de suivre ne correspond plus à mes convictions personnelles. Comment peut on choisir quelqu’un en prison et sur qui des chefs d’accusations lourds pèsent sur lui comme si le parti marquait des personnes aux larges épaules pour la destinée du Sénégal?

C’est avec le cœur lourd que je prends cette décision, mais je reste fidèle à mes principes et à ma croyance en l’importance de la cohérence et de l’intégrité en politique. Je souhaite au parti et à tous ses membres le meilleur pour l’avenir, mais sans ma participation.

Ps: comment choisir un homme qui n’a réussi que 17% aux locales dans sa commune natale ? C’est de la foutaise.

Cordialement,

BABACAR SAMB

PASTEF FRANCE