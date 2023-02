Candidature de Déthié Fall : Un jeune du PRP répond à Bachir Fofana

OUI, DÉTHIÉ FALL PEUT BEL ET BIEN ÊTRE CANDIDAT EN 2024

Cher grand frère Bachir, dans votre post de ce jour, vous aviez tenté, avec un argumentaire juridique, de « démontrer » que le président Déthié FALL serait inéligible pour 2024. Eh bien Bachir, en toute modestie, vous vous êtes trompé.

Vous aviez fait référence aux articles L29 et L30 du code électoral. Eh bien, creusons davantage.

1. Je vous invite à lire, attentivement, l’alinéa 3 de l’article L31 dudit code électoral qui, dans sa substance, a été introduit dans le code électoral depuis 1992 avec le fameux code consensuel du feu juge Kéba MBAYE (paix à son âme).

L’alinéa 3 de l’article L31 dit ce qui suit :

« N’empêchent pas l’inscription sur les listes électorales :

3) les condamnations prononcées pour des infractions prévues aux articles 92 à 95 du Code pénal. »

2. Maintenant allons voir ce que dit le Code pénal.

Dans le Code pénal du Sénégal, au chapitre consacré aux attroupements, réunions et rassemblements ; à la Section première des attroupements, il est dit ceci.

Article 95

« Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés, affiches ou distribués, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 25.000 à 1 00.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. »

3. Rappelons la décision de condamnation de Déthié FALL.

Nous sommes le 28 juin 2022 !! Le Président Déthié FALL, en homme véridique, très courageux, avec un ton martial, a effectivement reconnu avoir été l’organisateur principal de la manifestation (qui n’a jamais eu lieu d’ailleurs.) ; un vrai nittou deugg. Par ce fait, le juge le condamne, en référence à l’article 95 du Code pénal, à six mois assortis de sursis.

4. Le rappel étant pédagogique, rappelons les dispositions de l’article L31 du Code électoral qui nous dit que n’est pas empêchée l’inscription sur les listes électorales toute personne (ici Déthié FALL) condamnée pour des infractions prévues à l’article 95 du Code pénal.

1+2+3+4=5. Faisons une lecture combinée de l’article L31 et de l’article 95 respectivement du Code électoral et du Code pénal.

Ce qui amène à conclure que Déthié FALL peut donc valablement s’inscrire sur les listes électorales.

6. Déthié FALL peut donc effectivement être candidat à l’élection présidentielle de 2024.

L’article 31 du Code électoral a sauvé Déthié FALL de la volonté non moins hideuse du pouvoir d’user de la justice pour l’écarter de la présidentielle de 2024 et de réduire sa candidature à sa plus simple expression. Eh bien, Déthié sera bel et bien candidat en 2024, In Sha Allah.

CQFD : Ce qu’Il Fallait Démontrer.

Amicalement, cher grand frère.

N.B : RV le 26 février 2023 au siège du PRP pour l’importante déclaration du Président Déthié FALL.

Mouhamadou DIENG,

SN chargé Jeunesse PRP