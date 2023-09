La Caisse des dépôts et consignations du Sénégal

CDC : Les adieux de Mame Boye Diao et les nouveaux chantiers de Cheikh Issa Sall

Le Consortium Africain de Conseil et d’Organisation (CACO), filiale de la CDC, a organisé une rencontre annuelle de son personnel le jeudi 21 et vendredi 22 septembre 2023 au Radisson Blu Hôtel.

L’occasion d’ancrer d’avantage la culture d’entreprise et de renforcer la cohésion d’équipe. Au programme, des ateliers ludiques et pratiques suivis des présentations des différents pôles et projets d’envergure sur lesquels CACO intervient.

Le Directeur Général sortant M. Elhadj Mamadou DIAO dit Mame Boye a procédé à l’ouverture de la rencontre. Il a saisi l’occasion pour adresser son message d’aurevoir à tout le personnel en mettant l’accent sur le dynamisme et l’engagement sans faille de l’équipe CACO.

M. Cheikh Issa SALL nouvellement nommé à la tête de la CDC a clôturé cette rencontre dès sa prise de fonction (journée de la passation de service entre lui et M. Mame BOYE DIAO DG sortant) et a salué la présence de CACO dans les grands projets d’infrastructures et manifesté toute sa volonté d’accompagner cette filiale de la CDC afin de participer au développement socio-économique du Sénégal.

Caco bureau d’ingénierie bras armée technique de l’ageroute, de la Cdc et de plusieurs entités Sénégalais .

Caco est particulièrement caractérisée par l’activité en son sein de centaines d’ingénieurs dotés de qualifications diverses.

Le Directeur Général Omar Camara ambitionne de faire de Caco le plus Grand bureau d’étude de la sous région touchant tous les secteurs du Bâtiment Travaux publics ( BTP).