Ce ministre est une calamité…il va détruire Macky et Benno

Les jeunes ont repris le chemin des Océans. Ils bravent tous les interdits pour des lendemains meilleurs. Le Sénégal est en train de payer un lourd tribut. Pas plus tard que lundi, une pirogue a chaviré au large de Ouakam. Ce naufrage a fait seize (16) morts selon le gouvernement et dix-huit (18) selon les médias. Devant la gravité de ces faits, un ministre de Macky Sall a complètement déserté le terrain au moment où les jeunes meurent pour fuir leur situation. Ce ministre est une calamité de par les positions qu’il prend.

Il ne s’agit de personne d’autre que le ministre de la Jeunesse, de l’Entreprenariat et de l’Emploi. Depuis que Ousmane Sonko est confiné à domicile, Pape Malick Ndour ne sert plus à grand-chose. Il a complètement disparu. Tout comme son prédécesseur, il démontre clairement qu’il est dans l’incapacité de gérer son département ministériel. Aucun projet de développement n’a été posé pour éviter aux jeunes de prendre les pirogues.

Tout ce qu’il a offert aux jeunes comme travail, ce sont des motos jakartas et des promesses à ne pas en finir. Les domaines agricoles communautaires (DAC) sont loin de suffire pour permettre aux jeunes de ne pas tomber dans le piège de certains farfelus qui veulent liquider Macky Sall. Comme ministre de la jeunesse, Pape Malick Ndour est une catastrophe. Sa mission semble se limiter à comment «neutraliser» Ousmane Sonko. En dehors de cela, il n’a aucune compétence. C’est à se demander si quelqu’un gère ce département ministériel.

C’est son échec qui a précipité les jeunes dans les rues en juin et juillet 2023. Quand une jeunesse se retrouve sans emploi, elle croit aux promesses de certaines personnes comme Ousmane Sonko. Le leader du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) sait comment amadouer ses jeunes perdus. Il les utilise souvent pour sa petite guerre. Voilà ce qui arrive quand un gouvernement ne peut gérer la frange la plus importante de sa population.

Pire, depuis le début de ces drames en mer, le ministre Pape Malick Ndour n’a daigné trouver des solutions urgentes. Comme par enchantement, il a disparu des radars. En lieu et place, c’est le ministre de l’Intérieur qu’on envoie au front pour tenter de freiner les candidats à l’émigration clandestine. Mais Antoine Diome n’est pas Pape Malick Ndour. Il ne s’occupe pas de la jeunesse mais de la sécurité du territoire. Alors, il ne peut régler cette situation catastrophique.

Macky Sall sait bel et bien que Pape Malick Ndour est un boulet pour le gouvernement d’attaque. Ses déclarations jettent la honte sur l’Etat. Rappelez-vous, pour répondre à Ousmane Sonko, il était prêt à se verser dans de faux engagements en disant qu’il allait mobiliser 3000 jeunes pour aller forcer le leader du Pastef à se rendre au tribunal. Et sur le terrain des opérations, Monsieur le Ministre brillait toujours par son absence.

Le ministre de la jeunesse n’est bon que pour hériter des femmes de Sonko. D’ailleurs, il avait déclaré ne pas regretter de tels propos. «Ce sont mes propos et je l’assume. C’était une réponse du berger à la bergère si l’on considère les propos violents tenus par Ousmane Sonko lorsqu’il faisait allusion à nos mamans », avait-il lancé dans le Quartier général de la TFM. Et on se demande pourquoi certains jeunes ont des propos déplacés vis-à-vis de certains membres du gouvernement.

Cette recrudescence de l’émigration clandestine est la conséquence directe de l’échec de la politique de jeunesse du gouvernement. Il devient urgent pour Macky Sall de renouveler l’équipe qui l’entoure. Sinon, il ne laissera derrière lui que l’image de ses milliers de jeunes qui bravent les océans pour des lendemains meilleurs. Pour cela, Pape Malick Ndour devrait tout bonnement céder la place à une personne capable d’arrêter ses vagues mortelles !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru