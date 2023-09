Ce que Amadou Ba prépare en matière de politique de jeunesse

Ancien Directeur de cabinet adjoint démissionnaire du président de la République, Macky Sall, Moubarack Lô est depuis revenu aux affaires. Il a été nommé conseiller spécial du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, en 2016. L’ingénieur statisticien-économiste continue le travail au service de Amadou Ba.

“Quand j’étais avec le Premier ministre Dionne, j’étais l’économiste en chef. Je coordonnais l’activité d’analyse économique à la Primature. Ensuite, on a supprimé (le poste). Avant la suppression, le président de la République et le Premier ministre m’avaient nommé Directeur général du Bureau de prospective économique, qui est un bureau de recherche qui fait aussi des évaluations de politiques publiques, et qui suit aussi l’information statistique. C’est ça mes trois missions. Je fais des réflexions pour le Premier ministre, je fais du suivi-évaluation parce que je suis le président du comité de préparation des revues. Toute l’action ministérielle à travers la revue annuelle conjointe, c’est moi qui préside le comité technique, avec toutes les sphères de l’État qui interviennent dans le domaine. Je fais aussi de la réflexion stratégique pour le Premier ministre. Je l’aide aussi à présider le Conseil national de la statistique. J’ai gardé la fonction, quand Amadou BA est venu“, a-t-il déclaré dans le Jury du dimanche repris par Emedia.

Interrogé sur ses dossiers en cours, il confie : “Actuellement, il (Amadou BA) m’a demandé de lui faire un rapport sur les politiques de jeunesse de l’Etat. Je suis en train de faire une évaluation indépendante. On a fait une enquête de terrain pour interroger les jeunes. Parce que c’est la meilleure méthode pour proposer des solutions. On va faire des focus groupe, on va les rencontrer.”

C’est “à l’issue de tout cela”, précise-t-il, qu’il va remettre au Premier ministre “un rapport d’une manière honnête, qui dit voilà la situation. Voilà ce que les jeunes apprécient, ce qu’ils n’aiment pas, et voilà ce qu’ils attendent du Gouvernement”.