Cellou Dalein tire sur Condé : « Le tyran a décidé de décapiter mon parti… »

Dans un post sur sa page Facebook, le candidat malheureux à la présidentielle guinéenne Cellou Dalein Diallo accuse le Président Alpha Condé de « Tyran ». Selon lui, « Alpha Condé a décidé de décapiter mon Parti en se livrant à l’arrestation de ses dirigeants ».

Voici l’intégralité de son post :

Après m’avoir séquestré à mon domicile, fait occuper par l’Armée mes bureaux et le siège de mon Parti et fait tuer par balles 48 personnes, le tyran a décidé de décapiter mon Parti en se livrant à l’arrestation de ses dirigeants.

Chérif Bah, Ousmane Gaoual Diallo, Cellou Baldé, Abdoulaye Bah ainsi qu’Etienne Soropogui et Sékou Koundouno sont aujourd’hui dans le collimateur de Alpha Condé qui a déjà actionné sa justice à cet effet. Et le motif est vite trouvé. Ils sont accusés par le Procureur de proférer des menaces de nature à troubler la sécurité et l’ordre public alors que les 48 morts des violences post-électorales et les 99 morts du FNDC n’ont encore suscité aucune réaction de la part de notre Procureur.