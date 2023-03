Cent (100) candidats risquent de rater le baccalauréat

Ils sont plus de 100 élèves de la classe de Terminale issus des établissements privés et du public, qui risquent de ne pas passer le prochain examen du baccalauréat prévu au mois de juillet 2023. Ces élèves ont été en effet forclos, pour avoir dépassé la date de dépôt des dossiers de candidature.

Face à la presse hier, leurs parents sont montés au créneau pour interpeller les autorités par rapport à la situation que vivent leurs enfants. «Nos enfants qui devaient faire le baccalauréat, ont accusé du retard lors des dépôts de dossiers. Et nous avons tenu à organiser ce point de presse pour inviter les autorités à nous accorder une dérogation de 48h, pour permettre à nos enfants de pouvoir passer l’examen», affirme le porte-parole du collectif, Babacar Ousmane Fall.

Il souligne que ce retard est dû aux nombreuses grèves des travailleurs des collectivités territoriales. «Aucun parent d’élève ne souhaiterait que son fils soit forclos ; on a été plusieurs fois dans les états-civils, mais on nous disait qu’ils étaient en grève et il y a des élèves qui doivent aller jusqu’à l’intérieur du pays pour se procurer un extrait de naissance ; de plus le délai était très court», explique-t-il avant de décrier l’attitude du Directeur de l’Office du baccalauréat, qui est resté aphone par rapport à cette situation. “Il n’a voulu rien entendre ».

Selon « L’As », il devait avoir un minimum de compréhension vis-à-vis des élèves qui sont en détresse. D’ailleurs, beaucoup d’entre eux sont découragés et commencent à abandonner, peste Babacar Ousmane Fall, qui interpelle le ministre de l’Éducation nationale à trouver une solution définitive à cette situation. A l’en croire, les candidats recensés sont au nombre de 77 à Dakar, 38 à Thiès et 30 dans la région de Matam.

Presque en larmes, Henriette Ndong renseigne que son enfant est à l’école privée « Machallah» et n’arrive toujours pas à digérer le fait qu’il soit forclos au baccalauréat, avec les énormes efforts qu’il a consentis tout au long de son cursus scolaire. «J’ai reçu l’appel de son école qui dit être obligée d’arrêter sa scolarité, mais moi, mon souhait est qu’il fasse les cours plutôt que de rester dans la rue. D’autant plus que, rien que pour son inscription, j’ai payé plus de 100.000 FCfa, sans compter la mensualité qui s’élève à 36 000 et son transport. Avec tout cet investissement, cela serait très regrettable qu’il ne puisse pas passer son baccalauréat», se désole la dame.