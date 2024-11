Centrale électrique : Samuel Sarr avait déjà réalisé 95% du projet avec un test réussi

Précision autour de West African Énergie

Monsieur Samuel SARR est arrêté au moment où le projet de centrale électrique est à sa phase finale. Cette infrastructure est d’un apport énorme pour l’économie nationale.

Sans nul doute, il s’agit d’un projet d’intérêt national conçu et réalisé par Monsieur Samuel SARR et son équipe. La centrale a été exécutée à 95%( test de démarrage à 95% ). Aux moments où le Sénégal a plus besoin d’énergie, il y a véritablement un risque d’assister à l’arrêt des travaux qui sera fatal à l’économie nationale et à la Senelec.

Il y a quelques mois, des tests ont été réalisés avec succès au niveau de la centrale. Ces tests ont donné satisfaction aux investisseurs, aux initiateurs dudit projet qui fait la fierté de l’expertise nationale.

D’ailleurs, il n’est pas inutile de préciser que les 366MW représentent 25 % de la production énergétique du Sénégal. La centrale contribuera sensiblement à la baisse du coût de l’énergie surtout pour les consommateurs.

Nous espérons qu’avec toutes les preuves versées dans le dossier, Monsieur Samuel SARR bénéficiera d’une liberté immédiate et d’un procès équitable conformément aux demandes de ses conseillers.