C’est officiel…Youssouph Dabo quitte Teungueth Fc

C’est à travers un communiqué que désormais ex coach de Teungueth FC . Youssouph Dabo puisque c’est de lui qu’il s’agit, se sépare de l’équipe fanion de Rufisque après trois années de collaboration.

Voici son communiqué :

Après 3 saisons au Teungueth Football Club et à l’issu de cet exercice 2021-2022, nous voici arrivés au terme de notre collaboration.

À force de travail, d’abnégation et de solidarité, nous avons réussi à hisser le club au plus haut niveau (champion du Sénégal, phase de poule LDC africaine). Un vrai bonheur pour nous d’avoir apporté notre pierre à l’édifice du palmarès de Teungueth FC. Ayant énormément appris durant cette saison 2021/2022, je suis heureux d’avoir vécu cet exercice qui n’a pas été de tout repos mais qui m’a beaucoup apporté humainement et professionnellement.

Je quitte Teungueth FC en laissant un projet en devenir avec une académie qui accueille 12 jeunes, logés, nourris et scolarisés avec l’aide du collège la SAGESSE. La progression des catégories U17 et U20 est aussi à saluer et à pérenniser.

Je remercie tous mes collaborateurs, merci aux différents staffs de la petite catégorie, merci au président Babacar Ndiaye et ses collaborateurs et un GRAND MERCI au comité Allez Rio qui nous a montré un amour et un respect sincère durant notre séjour. Dieuredieuf à vous.

Youssouph Dabo